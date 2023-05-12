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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Васко да Гама
Коритиба - Васко да Гама: обзор матча 12 мая 2023
Коритиба
12.05.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
45+4'
З. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Васко да Гама
90'
+4
Замена
К. Баррос
️️️️
П. Рауль
Желтая карточка
Натанаэл
85'
Замена
М. Бьянки
️️️️
В. Луис
77'
69'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Г. Пек
Замена
М. Морено
️️️️
Робсон
64'
Замена
В. Потткер
️️️️
З. Роберто
64'
57'
Желтая карточка
М. Галарса
46'
Замена
М. Галарса
️️️️
А. Сантос
46'
Замена
Фигейредо
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
З. Роберто
Пас отдал
Робсон
45'
+4
Желтая карточка
З. Роберто
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
30
Робсон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
8
Жаир
ЦП
26
Rodrigo
ЦП
17
Андрей Сантос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
3
Лео
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
12
Руан Секо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
3-1-5
22
Габриэл
3
Энрике
2
Виана
55
21
Бочилия
2
Натанаэл
99
Зе Роберто
12
Луис
15
28
3-3-2-2
1
Жардим
2
Родригес
3
Бамбу
6
Питон
8
Жаир
26
17
Сантос
77
Пек
11
Тейшейра
18
Рауль
3
Лео
12
Луис
18
Бьянки
18
Бьянки
12
Луис
99
Зе Роберто
90
Потткер
90
Потткер
99
Зе Роберто
30
Робсон
10
Морено
10
Морено
30
Робсон
17
Сантос
80
Галарса
80
Галарса
17
Сантос
18
Рауль
88
Баррос
88
Баррос
18
Рауль
77
Пек
10
Орельяно
10
Орельяно
77
Пек
26
22
Фигейредо
22
Фигейредо
26
Остались в запасе
Коритиба
Васко да Гама
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
12
Руан Секо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
12
Руан Секо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Коритиба - Васко да Гама
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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