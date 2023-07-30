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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Коритиба
Ботафого - Коритиба: обзор матча 30 июля 2023
Ботафого
30.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
4 : 1
Завершен
Коритиба
3'
Г. Сауэр
36'
Тикиньо
45+3'
Г. Сауэр
51'
Тикиньо
9'
B. Gomes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Коритиба
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
83'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
К. Эдуардо
83'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
В. Са
69'
68'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
B. Gomes
68'
Замена
E.
️️️️
D.
Замена
М. Сеговия
️️️️
Г. Сауэр
66'
Желтая карточка
К. Эдуардо
60'
56'
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
Робсон
56'
Замена
Франсержио
️️️️
М. Бьянки
ГОЛ! 4:1!
Тикиньо
Пас отдал
В. Са
51'
ГОЛ! 3:1!
Г. Сауэр
Пас отдал
В. Са
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Тикиньо
Пас отдал
Г. Сауэр
36'
35'
Желтая карточка
М. Бьянки
35'
Желтая карточка
Робсон
20'
Желтая карточка
Натанаэл
9'
ГОЛ! 1:1!
B. Gomes
Пас отдал
D.
ГОЛ! 1:0!
Г. Сауэр
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
7
Андрей
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
56
Henrique Vermudt
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
9
Edu
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
4-1-3-3
21
Маршал
31
Куэста
14
Сампайо
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
27
Са
33
Карлос Эдуардо
7
Сауэр
3
Че Че
9
Тикиньо
20
Перри
3-1-1-5
22
Габриэл
13
Кушчевич
3
Энрике
83
7
Андрей
18
Бьянки
30
Робсон
2
Натанаэл
9
10
Морено
15
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
33
Фернандес
33
Фернандес
33
Карлос Эдуардо
7
Сауэр
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сауэр
27
Са
7
Сантос
7
Сантос
27
Са
18
Бьянки
15
Франсержио
15
Франсержио
18
Бьянки
30
Робсон
31
31
30
Робсон
15
21
Барбоза
21
Барбоза
15
9
9
9
9
Остались в запасе
Ботафого
Коритиба
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
27
Луан Полли
ВР
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Ботафого - Коритиба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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