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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коритиба
Фламенго - Коритиба: обзор матча 16 апреля 2023
Фламенго
16.04.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Коритиба
12'
Айртон
56'
Г. Барбоза (П)
90+5'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Коритиба
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
В. Уго
90'
+5
Желтая карточка
Мариньо
89'
Замена
В. Уго
️️️️
Э. Рибейро
86'
Желтая карточка
Ф. Бруно
81'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
76'
Замена
Мариньо
️️️️
М. Франка
76'
71'
Замена
З. Роберто
️️️️
L.
Замена
И. Жезус
️️️️
Т. Майя
69'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Барбоза
56'
54'
Замена
Андрей
️️️️
B. Gomes
51'
Замена
Робсон
️️️️
Р. Пиньо
31'
Желтая карточка
В. Потткер
23'
Желтая карточка
Ж. Урсо
Желтая карточка
Г. Барбоза
17'
ГОЛ! 1:0!
Айртон
Пас отдал
Жерсон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
43
Уэсли
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
26
Матеус Франка
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
90
Вилльям Потткер
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
39
José Welinton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
6
Игор Жезус
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
9
Педро
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
7
Андрей
ОП
8
Виллиан Фариас
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
25
Bernardo
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
4-3-1-2
23
Сантос
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
8
Жерсон
29
Майя
10
Рибейро
26
Франка
7
Эвертон
9
Барбоза
2-1-1-5
22
Габриэл
13
Кушчевич
4
Чансельор
30
Урсо
11
Манга
9
Пиньо
2
Натанаэл
12
Луис
15
28
29
Майя
6
Жезус
6
Жезус
29
Майя
10
Рибейро
30
Уго
30
Уго
10
Рибейро
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
26
Франка
7
Мариньо
7
Мариньо
26
Франка
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
15
7
Андрей
7
Андрей
15
9
Пиньо
30
Робсон
30
Робсон
9
Пиньо
28
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
28
Остались в запасе
Фламенго
Коритиба
23
Матеус Кунья
ВР
39
José Welinton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
27
Луан Полли
ВР
8
Виллиан Фариас
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
25
Bernardo
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
39
José Welinton
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
8
Виллиан Фариас
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
25
Bernardo
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Фламенго - Коритиба
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
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