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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Флуминенсе
Коритиба - Флуминенсе: обзор матча 25 июля 2023
Коритиба
25.07.2023, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
24'
Робсон (П)
28'
D.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Флуминенсе
Замена
В. Луис
️️️️
Робсон
79'
77'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Д. Ариас
77'
Замена
Даниэл
️️️️
Д. Барбоза
Замена
Франсержио
️️️️
М. Бьянки
73'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
D.
66'
62'
Замена
L. Fernández
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
Б. Виана
61'
61'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Гансо
48'
Желтая карточка
Андре
ГОЛ! 2:0!
D.
Пас отдал
М. Бьянки
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Робсон
24'
Желтая карточка
Робсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
7
Андрей
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
15
Франсержио
ЦП
12
Marcão
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
3-1-1-5
22
Габриэл
83
3
Энрике
13
Кушчевич
7
Андрей
18
Бьянки
9
15
30
Робсон
10
Морено
2
Натанаэл
3-2-1-2-2
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
16
Барбоза
30
Мело
7
Андре
10
Гансо
45
Лима
11
Ариас
18
Леле
20
Кено
18
Бьянки
15
Франсержио
15
Франсержио
18
Бьянки
9
9
Пиньо
9
Пиньо
9
30
Робсон
12
Луис
12
Луис
30
Робсон
30
Мело
10
10
30
Мело
11
Ариас
11
Гонсалес
11
Гонсалес
11
Ариас
10
Гансо
9
Кеннеди
9
Кеннеди
10
Гансо
16
Барбоза
94
Даниэл
94
Даниэл
16
Барбоза
Остались в запасе
Коритиба
Флуминенсе
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
12
Marcão
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
12
Marcão
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Коритиба - Флуминенсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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