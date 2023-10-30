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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коритиба
Интернасьонал - Коритиба: обзор матча 30 октября 2023
Интернасьонал
30.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
3 : 4
Завершен
Коритиба
43'
А. Патрик (П)
83'
B. Henrique
90+12'
Э. Валенсия
28'
M. Garcez de Jesus
45+4'
М. Бьянки
70'
Робсон (П)
90'
Робсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Коритиба
ГОЛ! 3:4!
Э. Валенсия
90'
+12
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
90'
+11
90'
+10
Желтая карточка
Рейналдо
Желтая карточка
Кейллер
90'
+9
90'
+1
Желтая карточка
Хайнер
90'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Робсон
Желтая карточка
Д. Кардозо
86'
86'
Замена
Рейналдо
️️️️
M. Garcez de Jesus
86'
Замена
G. Silva
️️️️
М. Морено
ГОЛ! 2:3!
B. Henrique
Пас отдал
Д. Кардозо
83'
78'
Желтая карточка
М. Морено
Желтая карточка
А. Патрик
74'
73'
Замена
Хайнер
️️️️
Натанаэл
Желтая карточка
П. Энрике
72'
Замена
П. Энрике
️️️️
Маурисио
72'
Замена
B. Henrique
️️️️
Ч. Арангис
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Робсон
Желтая карточка
Маурисио
69'
58'
Замена
J.
️️️️
В. Луис
55'
Желтая карточка
Натанаэл
46'
Замена
Франсержио
️️️️
М. Бьянки
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Бьянки
Пас отдал
Робсон
Желтая карточка
Ч. Арангис
45'
+2
45'
Желтая карточка
М. Бьянки
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Патрик
43'
Желтая карточка
Э. Валенсия
35'
Замена
И. Гомес
️️️️
К. де Пена
29'
28'
ГОЛ! 0:1!
M. Garcez de Jesus
Красная карточка
Витао
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
(К)
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
3
Энрике
(К)
ЦЗ
18
Матеус Бьянки
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
1
Pedro Luccas
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Edu
ЦФ
4-2-3-1
1
Рочет
29
Дальберт
44
Витао
22
Эрнандес
14
Бустос
5
Кардозо
20
Арангис
14
де Пена
10
Патрик
18
Маурисио
13
Валенсия
2-3-5
22
Габриэл
3
3
Энрике
18
Бьянки
19
Гомес
31
12
Луис
2
Натанаэл
10
Морено
30
Робсон
15
14
де Пена
3
Гомес
3
Гомес
14
де Пена
18
Маурисио
7
Энрике
7
Энрике
18
Маурисио
20
Арангис
8
8
20
Арангис
12
Луис
83
83
12
Луис
31
40
Рейналдо
40
Рейналдо
31
2
Натанаэл
2
Хайнер
2
Хайнер
2
Натанаэл
10
Морено
20
20
10
Морено
18
Бьянки
15
Франсержио
15
Франсержио
18
Бьянки
Остались в запасе
Интернасьонал
Коритиба
13
Кейллер
ВР
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
27
Луан Полли
ВР
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
7
Андрей
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
38
Жеан Диас
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
1
Pedro Luccas
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
7
Андрей
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Хесе
ЛВ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Интернасьонал - Коритиба
7
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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