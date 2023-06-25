Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Коритиба
Гремио - Коритиба: обзор матча 25 июня 2023
Гремио
25.06.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
5 : 1
Завершен
Коритиба
34'
Ф. Кристальдо (П)
48'
М. Вилласанти
54'
Бителло
66'
Л. Суарес
41'
А. Манга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Коритиба
90'
+3
Красная карточка
B. Gomes
Замена
Лиан
️️️️
Ж. Педро
83'
76'
Замена
М. Винисиус
️️️️
Натанаэл
76'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
М. Морено
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
74'
Замена
Куябано
️️️️
Рейналдо
74'
Желтая карточка
Рейналдо
70'
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Рейналдо
66'
Замена
Б. Алвес
️️️️
Вина
61'
57'
Замена
М. Бьянки
️️️️
Андрей
57'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
З. Роберто
ГОЛ! 3:1!
Бителло
Пас отдал
Ж. Педро
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Вилласанти
Пас отдал
Л. Суарес
48'
42'
Желтая карточка
А. Манга
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Манга
Пас отдал
М. Морено
36'
Желтая карточка
Андрей
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кристальдо
34'
33'
Желтая карточка
Натанаэл
Желтая карточка
Ф. Карбальо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
29
Вина
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
7
Андрей
ОП
2
Натанаэл
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гремио
12
Бренно
ВР
66
Куябано
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
12
Лиан
ЛВ
99
Зиньо
ЛВ
35
Рональд
ОП
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
17
Густавиньо
АП
7
Андре
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
3
Энрике
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
4-3-2-1
12
Чапеко
6
Рейналдо
25
Увини
4
Каннеман
18
Педро
33
Карбальо
20
Вилласанти
10
Бителло
29
Вина
19
Кристальдо
9
Суарес
4-1-1-4
22
Габриэл
83
2
Виана
47
Педросо
13
Кушчевич
7
Андрей
11
Манга
15
10
Морено
99
Зе Роберто
2
Натанаэл
6
Рейналдо
66
Куябано
66
Куябано
6
Рейналдо
29
Вина
34
Алвес
34
Алвес
29
Вина
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
18
Педро
12
Лиан
12
Лиан
18
Педро
2
Натанаэл
2
Винисиус
2
Винисиус
2
Натанаэл
10
Морено
21
Бочилия
21
Бочилия
10
Морено
7
Андрей
18
Бьянки
18
Бьянки
7
Андрей
99
Зе Роберто
9
Пиньо
9
Пиньо
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Гремио
Коритиба
12
Бренно
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
45
Мила
ОП
17
Густавиньо
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
27
Луан Полли
ВР
3
Энрике
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
97
Ruan Assis
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
45
Мила
ОП
17
Густавиньо
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
3
Энрике
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
97
Ruan Assis
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Гремио - Коритиба
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
Новости команд
Все
Гремио
Коритиба
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+