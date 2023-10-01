Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
Коритиба - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 01 октября 2023
Коритиба
01.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
14'
В. Луис
45+2'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
88'
Желтая карточка
Т. Хелено
82'
Желтая карточка
Т. Куэльо
78'
Замена
Л. Арриагада
️️️️
Б. Запелли
78'
Замена
У. Моура
️️️️
А. Сантана
Замена
J.
️️️️
В. Луис
77'
Замена
Франсержио
️️️️
М. Бьянки
77'
Замена
Хайнер
️️️️
С. Гомес
69'
Замена
E.
️️️️
И. Слимани
69'
Замена
Андрей
️️️️
D.
59'
Желтая карточка
D.
57'
52'
Желтая карточка
А. Каноббио
46'
Замена
Ромуло
️️️️
Виллиан
46'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Б. Перес
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
М. Морено
45'
+2
Желтая карточка
М. Морено
39'
ГОЛ! 1:0!
В. Луис
14'
12'
Желтая карточка
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
19
Себастьян Гомес
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
5
Mauricio
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
2-1-2-5
22
Габриэл
3
Энрике
13
Кушчевич
8
Фариас
19
Гомес
18
Бьянки
12
Луис
19
Слимани
10
Морено
9
2
Натанаэл
4-4-1-1
24
Бенто
33
Перес
44
Хелено
37
Эскивель
25
Кака
5
Фернандиньо
80
Сантана
10
Запелли
14
Эрик
17
Каноббио
11
Виллиан
12
Луис
83
83
12
Луис
19
Гомес
2
Хайнер
2
Хайнер
19
Гомес
9
7
Андрей
7
Андрей
9
18
Бьянки
15
Франсержио
15
Франсержио
18
Бьянки
19
Слимани
9
9
19
Слимани
80
Сантана
5
Моура
5
Моура
80
Сантана
33
Перес
28
Куэльо
28
Куэльо
33
Перес
10
Запелли
16
Арриагада
16
Арриагада
10
Запелли
11
Виллиан
40
Ромуло
40
Ромуло
11
Виллиан
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Паранаэнсе
27
Луан Полли
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
10
Хесе
ЛВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
5
Mauricio
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
1
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
10
Хесе
ЛВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
5
Mauricio
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
24
Лео Линк
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
54
Chiqueti
ЦП
87
Daniel Martins
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Коритиба
Атлетико Паранаэнсе
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+