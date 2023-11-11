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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Крузейро
Коритиба - Крузейро: обзор матча 11 ноября 2023
Коритиба
11.11.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Крузейро
90+1'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Крузейро
90'
+42
Желтая карточка
Нерис
ГОЛ! 1:0!
Робсон
Пас отдал
В. Луис
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ф. Машадо
87'
Замена
М. Витал
️️️️
М. Перейра
87'
Замена
Уэсли
️️️️
Никао
Желтая карточка
Робсон
85'
Желтая карточка
Рейналдо
83'
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
М. Морено
76'
Замена
D.
️️️️
И. Слимани
75'
Желтая карточка
М. Морено
72'
68'
Замена
А. Гомес
️️️️
R. Elias
67'
Желтая карточка
М. Хусса
Замена
В. Фариас
️️️️
С. Гомес
61'
Замена
Рейналдо
️️️️
Энрике
42'
Желтая карточка
T. Gabriel
28'
17'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Л. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
3
Энрике
(К)
ЦЗ
7
Андрей
ОП
19
Себастьян Гомес
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
11
Никао
АП
10
Матеус Перейра
АП
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
20
Gabriel Silva
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Франсержио
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
2-1-1-5
22
Габриэл
3
3
Энрике
7
Андрей
19
Гомес
12
Луис
10
Морено
15
30
Робсон
2
Натанаэл
4-2-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
5
Хусса
16
Силва
11
Никао
10
Перейра
9
Родригес
9
3
Энрике
40
Рейналдо
40
Рейналдо
3
Энрике
19
Гомес
8
Фариас
8
Фариас
19
Гомес
10
Морено
31
31
10
Морено
19
Слимани
9
9
19
Слимани
16
Силва
36
Машадо
36
Машадо
16
Силва
10
Перейра
10
Витал
10
Витал
10
Перейра
11
Никао
21
Уэсли
21
Уэсли
11
Никао
9
11
Гомес
11
Гомес
9
Остались в запасе
Коритиба
Крузейро
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
10
Хесе
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
29
Diogo Batista
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
10
Хесе
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Коритиба - Крузейро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
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Коритиба
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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