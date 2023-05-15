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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба: обзор матча 15 мая 2023
Атлетико Паранаэнсе
15.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Коритиба
49'
Пабло
90+1'
Виллиан
90+8'
А. Каноббио
20'
М. Морено
66'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
ГОЛ! 3:2!
А. Каноббио
Пас отдал
Эрик
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Виллиан
Пас отдал
В. Роке
90'
+1
Желтая карточка
Фернандиньо
87'
87'
Замена
М. Бьянки
️️️️
L.
79'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Робсон
76'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
З. Роберто
76'
Замена
В. Луис
️️️️
J.
Замена
Виллиан
️️️️
Пабло
73'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Кристиан
73'
66'
ГОЛ! 1:2!
Робсон
Пас отдал
З. Роберто
Замена
В. Буэно
️️️️
Д. Теранс
64'
ГОЛ! 1:1!
Пабло
49'
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
46'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
П. Энрике
46'
40'
Желтая карточка
М. Винисиус
30'
Желтая карточка
B. Gomes
21'
Желтая карточка
М. Морено
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
80
Давид Теранс
АП
9
Витор Роке
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коритиба
22
Габриэл
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
30
Робсон
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
21
Винисиус Кауэ
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
4-3-1-2
24
Бенто
5
Энрике
44
Хелено
12
Фернандо
12
Келлвен
14
Эрик
5
Фернандиньо
18
Кристиан
80
Теранс
92
Пабло
9
Роке
3-2-5
22
Габриэл
3
Энрике
4
Чансельор
83
2
Винисиус
2
Виана
30
Робсон
10
Морено
28
15
99
Зе Роберто
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
80
Теранс
15
Буэно
15
Буэно
80
Теранс
18
Кристиан
17
Каноббио
17
Каноббио
18
Кристиан
92
Пабло
11
Виллиан
11
Виллиан
92
Пабло
5
Энрике
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
28
18
Бьянки
18
Бьянки
28
30
Робсон
21
Бочилия
21
Бочилия
30
Робсон
83
12
Луис
12
Луис
83
99
Зе Роберто
9
Пиньо
9
Пиньо
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба
21
Винисиус Кауэ
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
24
Лео Линк
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
27
Луан Полли
ВР
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
21
Винисиус Кауэ
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
24
Лео Линк
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Коритиба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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