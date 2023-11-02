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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Гремио
Коритиба - Гремио: обзор матча 02 ноября 2023
Коритиба
02.11.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Гремио
60'
Робсон (П)
27'
М. Вилласанти
83'
Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Гремио
Вторая желтая
И. Слимани
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
Феррейра
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
А. Самарис
️️️️
В. Луис
79'
Замена
Хесе
️️️️
Робсон
79'
78'
Желтая карточка
В. Каннеман
Желтая карточка
И. Слимани
78'
Желтая карточка
М. Морено
74'
Замена
Андрей
️️️️
С. Гомес
74'
73'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фабио
73'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
Э. Галдино
72'
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Кристальдо
Замена
B. Gomes
️️️️
M. Garcez de Jesus
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Робсон
60'
54'
Замена
Б. Увини
️️️️
P. Geromel
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Бьянки
46'
34'
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
Ж. Виларди
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Вилласанти
Пас отдал
Э. Галдино
11'
Желтая карточка
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
(К)
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Edu
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
48
Josué
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-1-3-3
22
Габриэл
29
3
3
Энрике
8
Фариас
31
19
Гомес
18
Бьянки
30
Робсон
12
Луис
10
Морено
3-2-2-2-1
12
Чапеко
34
Алвес
3
4
Каннеман
2
Фабио
6
Рейналдо
20
Вилласанти
6
Виларди
17
Галдино
19
Кристальдо
9
Суарес
19
Гомес
7
Андрей
7
Андрей
19
Гомес
12
Луис
22
Самарис
22
Самарис
12
Луис
30
Робсон
10
Хесе
10
Хесе
30
Робсон
31
15
15
31
18
Бьянки
19
Слимани
19
Слимани
18
Бьянки
3
25
Увини
25
Увини
3
2
Фабио
18
Педро
18
Педро
2
Фабио
6
Виларди
33
Карбальо
33
Карбальо
6
Виларди
19
Кристальдо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Кристальдо
17
Галдино
77
Бесоцци
77
Бесоцци
17
Галдино
Остались в запасе
Коритиба
Гремио
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
48
Josué
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
48
Josué
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Коритиба - Гремио
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Коуто Перейра
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