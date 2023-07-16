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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Коритиба
Крузейро - Коритиба: обзор матча 16 июля 2023
Крузейро
16.07.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Коритиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Коритиба
Замена
S.
️️️️
Г. Паласиос
85'
76'
Замена
Франсержио
️️️️
М. Бьянки
Замена
P. Vitor
️️️️
Уэсли
65'
Замена
Валлисон
️️️️
М. Хусса
65'
65'
Замена
В. Луис
️️️️
J.
58'
Желтая карточка
М. Бьянки
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Нерис
58'
Желтая карточка
Нерис
51'
39'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
30'
Желтая карточка
М. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
18
Матеус Бьянки
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
80
Валлисон
ЦП
99
Henrique Dourado
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
7
Андрей
ОП
15
Франсержио
ЦП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Marcão
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
4-2-3-1
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
13
Паласиос
5
Хусса
36
Машадо
9
Родригес
10
Витал
21
Уэсли
16
Роберт
3-1-5
22
Габриэл
13
Кушчевич
47
Педросо
83
18
Бьянки
9
Пиньо
2
Натанаэл
15
30
Робсон
10
Морено
77
Нерис
2
Оливейра
2
Оливейра
77
Нерис
21
Уэсли
7
7
21
Уэсли
5
Хусса
80
Валлисон
80
Валлисон
5
Хусса
13
Паласиос
33
33
13
Паласиос
18
Бьянки
15
Франсержио
15
Франсержио
18
Бьянки
83
12
Луис
12
Луис
83
Остались в запасе
Крузейро
Коритиба
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
25
Нето Моура
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
99
Henrique Dourado
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
7
Андрей
ОП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Marcão
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
25
Нето Моура
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
99
Henrique Dourado
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
7
Андрей
ОП
17
Jean Gabriel Silveira
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
12
Marcão
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Крузейро - Коритиба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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18 ноября
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