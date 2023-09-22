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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Коритиба
Васко да Гама - Коритиба: обзор матча 22 сентября 2023
Васко да Гама
22.09.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
5 : 1
Завершен
Коритиба
8'
З. Габриэл
34'
Росси
50'
П. Вегетти
63'
П. Вегетти
81'
Г. Пек
80'
С. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Коритиба
90'
+1
Желтая карточка
Натанаэл
89'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
ГОЛ! 5:1!
Г. Пек
Пас отдал
М. Гомес
81'
80'
ГОЛ! 4:1!
С. Гомес
Пас отдал
М. Морено
Желтая карточка
С. Феррейра
79'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Росси
74'
73'
Желтая карточка
В. Фариас
69'
Замена
Андрей
️️️️
Франсержио
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Пракседес
68'
Замена
С. Феррейра
️️️️
П. Вегетти
68'
ГОЛ! 4:0!
П. Вегетти
Пас отдал
Л. Питон
63'
62'
Замена
Натанаэл
️️️️
Хайнер
Замена
Жаир
️️️️
З. Габриэл
60'
Замена
Г. Пек
️️️️
Д. Пайет
60'
58'
Замена
В. Фариас
️️️️
А. Самарис
58'
Замена
Хесе
️️️️
Робсон
ГОЛ! 3:0!
П. Вегетти
Пас отдал
П. Паула
50'
46'
Замена
В. Луис
️️️️
J.
ГОЛ! 2:0!
Росси
Пас отдал
Д. Пайет
34'
ГОЛ! 1:0!
З. Габриэл
Пас отдал
Росси
8'
3'
Желтая карточка
А. Самарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Пабло Вегетти
ЦФ
31
Росси
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Коритиба
22
Габриэл
ВР
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
19
Себастьян Гомес
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Франсержио
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Майкон
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
3
Энрике
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
7
Андрей
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
12
Виктор Луис
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Жардим
6
Питон
3
Лео
2
Родригес
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
25
Пракседес
10
Пайет
31
Росси
19
Вегетти
4-3-3
22
Габриэл
2
Хайнер
13
Кушчевич
83
55
19
Гомес
22
Самарис
15
Франсержио
30
Робсон
19
Слимани
10
Морено
25
Пракседес
6
Гомес
6
Гомес
25
Пракседес
23
Зе Габриэл
8
Жаир
8
Жаир
23
Зе Габриэл
31
Росси
10
Орельяно
10
Орельяно
31
Росси
10
Пайет
77
Пек
77
Пек
10
Пайет
19
Вегетти
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Вегетти
22
Самарис
8
Фариас
8
Фариас
22
Самарис
15
Франсержио
7
Андрей
7
Андрей
15
Франсержио
30
Робсон
10
Хесе
10
Хесе
30
Робсон
83
12
Луис
12
Луис
83
2
Хайнер
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
Хайнер
Остались в запасе
Васко да Гама
Коритиба
97
Иван
ВР
3
Майкон
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
1
Pedro Luccas
ВР
3
Энрике
ЦЗ
18
Матеус Бьянки
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
9
Diogo
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
97
Иван
ВР
3
Майкон
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
Остались в запасе
1
Pedro Luccas
ВР
3
Энрике
ЦЗ
18
Матеус Бьянки
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
9
Diogo
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Васко да Гама - Коритиба
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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