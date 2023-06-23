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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Интернасьонал
Коритиба - Интернасьонал: обзор матча 23 июня 2023
Коритиба
23.06.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Интернасьонал
66'
П. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Интернасьонал
Замена
R. Assis
️️️️
B. Gomes
89'
88'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Кардозо
81'
Желтая карточка
Джон
79'
Замена
Лукка
️️️️
Л. Адриано
79'
Замена
Т. Лара
️️️️
П. Энрике
Замена
Г. Бочилия
️️️️
J.
74'
Замена
М. Бьянки
️️️️
Андрей
74'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Энрике
Желтая карточка
Робсон
64'
37'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Г. Кампаньяро
35'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
19'
Желтая карточка
Г. Меркадо
15'
Желтая карточка
Рене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
7
Андрей
ОП
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
97
Ruan Assis
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
6
Матеус Диас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
4-1-1-4
22
Габриэл
13
Кушчевич
47
Педросо
83
55
7
Андрей
11
Манга
99
Зе Роберто
15
10
Морено
30
Робсон
4-1-2-1-2
12
Джон
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
6
Рене
15
Кампаньяро
23
Ромуло
5
Кардозо
10
Патрик
7
Энрике
4
Адриано
15
97
97
15
7
Андрей
18
Бьянки
18
Бьянки
7
Андрей
83
21
Бочилия
21
Бочилия
83
7
Энрике
36
Лара
36
Лара
7
Энрике
5
Кардозо
6
Диас
6
Диас
5
Кардозо
15
Кампаньяро
38
Диас
38
Диас
15
Кампаньяро
4
Адриано
99
Лукка
99
Лукка
4
Адриано
Остались в запасе
Коритиба
Интернасьонал
27
Луан Полли
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
13
Кейллер
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Коритиба - Интернасьонал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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