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Орестис Карнезис
Статистика
Орестис Карнезис - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1985 (41)
#1 | Вратарь
189 см | 83 кг
Греция
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
9
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 2
25.05.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
4 : 1
19.05.2019
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1 : 2
12.05.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
2 : 1
05.05.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0 : 2
28.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1 : 2
22.04.2019
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 3
14.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1 : 1
07.04.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2 : 1
03.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 4
31.03.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
4 : 2
17.03.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1 : 1
10.03.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 2
03.03.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0 : 4
24.02.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
0 : 0
17.02.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
0 : 0
09.02.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3 : 0
02.02.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
0 : 0
26.01.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
20.01.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3 : 2
29.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 0
26.12.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
22.12.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 1
16.12.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4 : 0
08.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 2
03.12.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 0
25.11.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 2
10.11.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5 : 1
02.11.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
1 : 1
28.10.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0 : 3
20.10.2018
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 0
07.10.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
29.09.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
26.09.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 3
23.09.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
15.09.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
3 : 0
02.09.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
3 : 2
25.08.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 2
18.08.2018
Наполи
1' - 90'
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