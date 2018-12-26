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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 26 декабря 2018
Интер
26.12.2018, среда, 22:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
90+1'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
90'
+5
Красная карточка
Л. Инсинье
Желтая карточка
Л. Мартинес
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Б. Кейта
90'
+1
81'
Вторая желтая
К. Кулибали
80'
Желтая карточка
К. Кулибали
67'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
56'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Б. Валеро
52'
Желтая карточка
М. Брозович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
23
Мариу
6
Валеро
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
3-4-1-2
1
Мерет
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
17
Гамшик
25
Аллан
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
Остались в запасе
Интер
Наполи
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Наполи
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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