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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - СПАЛ
Наполи - СПАЛ: обзор матча 22 декабря 2018
Наполи
22.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
СПАЛ
45+1'
Р. Альбиоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - СПАЛ
Желтая карточка
М. Рог
61'
50'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
М. Гамшик
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Альбиоль
Пас отдал
Д. Мертенс
45'
+1
38'
Желтая карточка
Т. Сионек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
26
Рог
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-3
1
Гомис
29
Лаццари
5
Джуру
15
Сионек
33
Бонифази
27
Куртич
16
Вальдифиори
28
Скьяттарелла
93
Фарес
9
Палоски
7
Антенуччи
Остались в запасе
Наполи
СПАЛ
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Наполи - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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