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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 02 февраля 2019
Наполи
02.02.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
25'
А. Милик
26'
Л. Инсинье
89'
С. Верди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Верди
89'
87'
Желтая карточка
Й. Андерсен
76'
Желтая карточка
Н. Мурру
73'
Желтая карточка
Я. Янкто
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Х. Кальехон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
4-3-1-2
25
Аудеро
2
Андерсен
25
Колли
18
Берешиньски
29
Мурру
8
Экдаль
17
Линетти
21
Янкто
11
Рамирес
27
Квальярелла
92
Дефрель
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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