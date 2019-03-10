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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 10 марта 2019
Сассуоло
10.03.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
52'
Д. Берарди
86'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
Желтая карточка
М. Бурабиа
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
80'
Желтая карточка
А. Диавара
Желтая карточка
Д. Пеголо
68'
68'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Д. Феррари
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-2-3
25
Пеголо
13
Пелузо
28
Демирал
13
Рожерио
67
Феррари
14
Лирола
32
Дункан
4
Маньянелли
13
Бога
31
Джуричич
94
Берарди
4-1-1-3-1
1
Оспина
3
Кулибали
21
Кирикеш
24
Малку
13
Гулам
24
Диавара
25
Аллан
96
Унас
90
Верди
10
Инсинье
10
Мертенс
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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