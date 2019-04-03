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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Наполи
Эмполи - Наполи: обзор матча 03 апреля 2019
Эмполи
03.04.2019, среда, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
28'
Д. Фариас
53'
Д. Ди Лоренцо
44'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Наполи
Желтая карточка
М. Паяч
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
И. Беннасер
53'
Желтая карточка
Х. Траоре
50'
47'
Желтая карточка
А. Милик
44'
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
Пас отдал
А. Милик
33'
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
Д. Фариас
Пас отдал
И. Беннасер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
43
Димитриос Николау
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-4-1-1
49
Проведель
22
Майетта
26
Сильвестре
34
Везели
22
Ди Лоренцо
17
Паяч
25
Траоре
10
Беннасер
33
Крунич
17
Фариас
9
Капуто
4-2-2-2
1
Мерет
3
Кулибали
24
Малку
5
Луперто
6
Мариу Руй
7
Зелински
25
Аллан
96
Унас
8
Юнес
30
Милик
7
Кальехон
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
43
Димитриос Николау
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Эмполи - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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