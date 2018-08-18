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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 18 августа 2018
Лацио
18.08.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
25'
Ч. Иммобиле
45+2'
А. Милик
59'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Пароло
88'
85'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Зелински
76'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
70'
Замена
А. Диавара
️️️️
М. Гамшик
Замена
Х. Корреа
️️️️
М. Бадель
68'
59'
ГОЛ! 1:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Аллан
Замена
Баштуш
️️️️
Л. Фелипе
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
Пас отдал
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Ачерби
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Стракоша
5
Фелипе
26
Раду
15
Ачерби
4
Касерес
77
Марушич
47
Бадель
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
4-3-1-2
1
Карнезис
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
6
Мариу Руй
25
Аллан
7
Зелински
17
Гамшик
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
5
Фелипе
15
Баштуш
15
Баштуш
5
Фелипе
16
Пароло
32
Катальди
32
Катальди
16
Пароло
47
Бадель
32
Корреа
32
Корреа
47
Бадель
17
Гамшик
24
Диавара
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
26
Рог
26
Рог
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Лацио
Наполи
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лацио - Наполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
0 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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