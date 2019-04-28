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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Наполи
Фрозиноне - Наполи: обзор матча 28 апреля 2019
Фрозиноне
28.04.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
19'
Д. Мертенс
49'
А. Юнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Наполи
Желтая карточка
Ф. Дионизи
81'
Желтая карточка
М. Гори
80'
79'
Желтая карточка
Ф. Руис
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Юнес
Пас отдал
А. Милик
Желтая карточка
П. Гильоне
45'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
4-4-2
57
Спортиелло
23
Бригенти
15
Ариаудо
18
Гольданига
18
Гильоне
8
Маиелло
5
Гори
14
Вальзаниа
33
Бегетто
9
Пинамонти
29
Тротта
4-2-1-3
1
Оспина
5
Луперто
3
Кулибали
24
Малку
13
Гулам
7
Зелински
8
Руис
8
Юнес
10
Мертенс
30
Милик
7
Кальехон
Остались в запасе
Фрозиноне
Наполи
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фрозиноне - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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