Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Andrija Luković - статистика

Завершил карьеру
#31 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белененсеш
17
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
1 : 1
07.03.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Белененсеш
0 : 2
25.02.2022
Пасуш де Феррейра
77' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Белененсеш
1 : 0
13.02.2022
Витория Гимараеш
Был в запасе
83'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
75' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Белененсеш
1 : 4
02.02.2022
Спортинг
9' - 90'
41'
Португалия. Примейра, 19 тур
Маритиму
1 : 1
23.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Белененсеш
1 : 4
16.01.2022
Порту
84' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
1 : 0
13.01.2022
Белененсеш
1' - 72'
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
1' - 38'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
2 : 0
02.01.2022
Белененсеш
1' - 77'
41'
Португалия. Примейра, 15 тур
Брага
1 : 0
20.12.2021
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Белененсеш
0 : 1
12.12.2021
Эшторил
46' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 0
06.11.2021
Белененсеш
1' - 74'
Португалия. Примейра, 10 тур
Белененсеш
2 : 1
31.10.2021
Санта-Клара
1' - 64'
42'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 0
25.10.2021
Белененсеш
1' - 61'
Португалия. Примейра, 8 тур
Белененсеш
0 : 2
03.10.2021
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 2
27.09.2021
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Белененсеш
1 : 1
18.09.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
12.09.2021
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Белененсеш
1 : 1
27.08.2021
Морейренcе
70' - 90'
79'
Португалия. Примейра, 3 тур
Спортинг
2 : 0
21.08.2021
Белененсеш
62' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Белененсеш
1 : 2
16.08.2021
Маритиму
1' - 58'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
2 : 0
08.08.2021
Белененсеш
1' - 69'
Главные новости
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
7
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+