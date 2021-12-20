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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Белененсеш
Брага - Белененсеш: обзор матча 20 декабря 2021
Брага
20.12.2021, понедельник, 00:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Белененсеш
1'
Ф. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Белененсеш
90'
+2
Желтая карточка
Y. Tavares
Желтая карточка
Л. Пиазон
90'
Замена
Шикинью
️️️️
Р. Орта
90'
Желтая карточка
П. Оливейра
89'
Желтая карточка
Матеус
85'
78'
Желтая карточка
Ч. Акас
64'
Замена
Ч. Акас
️️️️
N. Varela
64'
Замена
D.
️️️️
А. Соуза
64'
Замена
А. Камара
️️️️
Т. Пете
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Орта
59'
Замена
А. Руис
️️️️
М. Гонсалес
56'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ю. Медейрос
56'
54'
Замена
T. Castro
️️️️
С. Соуза
Замена
Б. Родригеш
️️️️
Р. Силва
46'
Желтая карточка
Р. Силва
42'
20'
Желтая карточка
С. Соуза
ГОЛ! 1:0!
Ф. Моура
Пас отдал
Ю. Медейрос
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
77
Афонсу Соуза
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
12
Лукас Пиазон
АП
22
Шикинью
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
13
Jójó
ЦЗ
34
Danny
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Матеус
15
Оливейра
2
Лейте
34
Силва
74
Моура
27
Коуто
73
Мусрати
6
Орта
21
Орта
9
Гонсалес
45
Медейрос
4-2-4
1
Фелипе
23
5
12
Пете
2
Калила
27
Карраша
27
16
Рибейру
31
19
Соуза
77
Соуза
34
Силва
4
Родригеш
4
Родригеш
34
Силва
6
Орта
30
Минейро
30
Минейро
6
Орта
45
Медейрос
12
Пиазон
12
Пиазон
45
Медейрос
21
Орта
22
Шикинью
22
Шикинью
21
Орта
9
Гонсалес
9
Руис
9
Руис
9
Гонсалес
77
Соуза
34
34
77
Соуза
5
27
Акас
27
Акас
5
19
Соуза
49
49
19
Соуза
12
Пете
29
Камара
29
Камара
12
Пете
Остались в запасе
Брага
Белененсеш
12
Тиагу Са
ВР
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
13
Jójó
ЦЗ
45
Алиуне Ндур
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
13
Jójó
ЦЗ
45
Алиуне Ндур
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Брага - Белененсеш
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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