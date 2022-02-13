Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Витория Гимараеш
Белененсеш - Витория Гимараеш: обзор матча 13 февраля 2022
Белененсеш
13.02.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 22 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
50'
А. Сафира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Витория Гимараеш
90'
+3
Желтая карточка
R. Quaresma
Замена
R. Santos
️️️️
Карраша
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Акас
90'
Желтая карточка
P. Nuno
88'
Желтая карточка
A. Luković
83'
Желтая карточка
Л. Фелипе
80'
78'
Замена
Э. Набиан
️️️️
R. Lameiras
Замена
P. Nuno
️️️️
А. Сафира
70'
66'
Замена
Э. Са
️️️️
Р. Соареш
66'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
ГОЛ! 1:0!
А. Сафира
Пас отдал
Карраша
50'
Желтая карточка
Карраша
34'
20'
Желтая карточка
Т. Хандель
9'
Желтая карточка
Т. Боревкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
29
Абель Камара
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
34
Danny
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
45
Braima
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
3-2-1-4
1
Фелипе
27
Карраша
23
2
Калила
12
Пете
13
Ситхоле
77
Соуза
29
Камара
27
Акас
77
Барай
9
Сафира
4-3-3
14
Варела
44
13
Феррейра
21
Боревкович
55
Соареш
8
Алмейда
10
20
Хандель
17
Жанвье
19
Дуарте
10
Рочинья
27
Карраша
22
22
27
Карраша
9
Сафира
27
27
9
Сафира
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
10
87
Набиан
87
Набиан
10
55
Соареш
28
Са
28
Са
55
Соареш
Остались в запасе
Белененсеш
Витория Гимараеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
Остались в запасе
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Белененсеш - Витория Гимараеш
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+