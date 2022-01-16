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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Порту
Белененсеш - Порту: обзор матча 16 января 2022
Белененсеш
16.01.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 4
Завершен
Порту
13'
А. Камара
36'
Эванилсон
58'
Эванилсон
61'
М. Тареми
84'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Порту
90'
+3
Желтая карточка
М. Урибе
Желтая карточка
А. Сафира
90'
+2
84'
ГОЛ! 1:4!
Эванилсон
Пас отдал
Ф. Виейра
Замена
A. Luković
️️️️
А. Соуза
84'
82'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Л. Диас
82'
Замена
М. Груйич
️️️️
Пепе
79'
Пенальти не реализован!
Л. Диас
Замена
D.
️️️️
Т. Пете
74'
66'
Желтая карточка
Пепе
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Камара
63'
61'
ГОЛ! 1:3!
М. Тареми
Пас отдал
Ф. Виейра
58'
ГОЛ! 1:2!
Эванилсон
Пас отдал
Ф. Консейсау
57'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Витинья
39'
Замена
М. Тареми
️️️️
Б. Кошта
36'
ГОЛ! 1:1!
Эванилсон
Пас отдал
Ф. Виейра
Вторая желтая
Я. Ситхоле
31'
Желтая карточка
А. Камара
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
Д. Калила
13'
7'
Желтая карточка
Б. Кошта
Желтая карточка
Д. Калила
5'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
27
Чима Акас
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
34
Danny
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3-2-1-4
1
Фелипе
5
2
Калила
23
27
12
Пете
77
Соуза
27
Акас
16
Рибейру
13
Ситхоле
29
Камара
3-1-3-2-1
99
Кошта
15
Кардосо
99
Мбемба
18
Венделл
8
Урибе
20
Виейра
17
Витинья
28
Кошта
14
Диас
11
Пепе
9
Эванилсон
12
Пете
34
34
12
Пете
29
Камара
9
Сафира
9
Сафира
29
Камара
77
Соуза
31
31
77
Соуза
17
Витинья
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Витинья
11
Пепе
8
Груйич
8
Груйич
11
Пепе
14
Диас
11
Борхес
11
Борхес
14
Диас
28
Кошта
9
Тареми
9
Тареми
28
Кошта
Остались в запасе
Белененсеш
Порту
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Белененсеш - Порту
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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