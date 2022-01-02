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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Белененсеш
Визела - Белененсеш: обзор матча 02 января 2022
Визела
02.01.2022, воскресенье, 21:30
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
34'
Кассиано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Белененсеш
90'
+3
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Соуза
Замена
Р. Офори
️️️️
И. Жулиао
90'
+1
Замена
Р. Гуццо
️️️️
А. Мендес
79'
77'
Замена
С. Соуза
️️️️
A. Luković
76'
Замена
T. Castro
️️️️
P. Nuno
Желтая карточка
Б. Вильсон
74'
65'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
Карраша
Замена
F. Cann
️️️️
К. Зохи
63'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Кассиано
63'
Желтая карточка
А. Мендес
61'
46'
Замена
А. Сафира
️️️️
Т. Пете
43'
Желтая карточка
Д. Калила
41'
Желтая карточка
A. Luković
38'
Желтая карточка
Карраша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кассиано
34'
32'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Желтая карточка
Кассиано
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
20
Саму
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
29
Абель Камара
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Визела
27
Charles
ВР
84
Ivo
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
70
Francis Cann
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
34
Danny
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
3-3-4
13
Силва
24
Кики
25
Айдара
43
Вильсон
22
Мендес
17
20
Саму
90
Кассиано
10
Бондосу
9
Зохи
2
Жулиао
4-2-1-3
1
Фелипе
27
Карраша
23
5
2
Калила
27
12
Пете
77
Соуза
16
Рибейру
31
29
Камара
2
Жулиао
37
Офори
37
Офори
2
Жулиао
9
Зохи
70
70
9
Зохи
22
Мендес
14
Гуццо
14
Гуццо
22
Мендес
90
Кассиано
7
Шеттине
7
Шеттине
90
Кассиано
31
19
Соуза
19
Соуза
31
77
Соуза
45
Ндур
45
Ндур
77
Соуза
27
49
49
27
27
Карраша
13
Ситхоле
13
Ситхоле
27
Карраша
12
Пете
9
Сафира
9
Сафира
12
Пете
Остались в запасе
Визела
Белененсеш
27
Charles
ВР
84
Ivo
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
34
Danny
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
27
Charles
ВР
84
Ivo
ВР
2
Уго Оливейра
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
34
Danny
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Визела - Белененсеш
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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Визела
Белененсеш
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
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2021.11.29 17:12
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Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
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2021.11.28 10:15
10
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2021.11.27 23:43
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