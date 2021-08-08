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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Белененсеш
Порту - Белененсеш: обзор матча 08 августа 2021
Порту
08.08.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 1 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
19'
Т. Мартинес
65'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Белененсеш
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Л. Диас
90'
Замена
Эванилсон
️️️️
Т. Мартинес
90'
84'
Желтая карточка
F. Jose Coelho Teixeira
Замена
Пепе
️️️️
М. Тареми
83'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
82'
70'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
N. Varela
69'
Замена
P. Nuno
️️️️
A. Luković
ГОЛ! 2:0!
Л. Диас
Пас отдал
Ж. Мариу
65'
Замена
М. Урибе
️️️️
С. Оливейра
62'
60'
Замена
А. Соуза
️️️️
Я. Ситхоле
Желтая карточка
Л. Диас
53'
47'
Желтая карточка
Д. Калила
36'
Желтая карточка
Т. Бони
Желтая карточка
С. Оливейра
26'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
Отавио
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
17
Жоау Мариу
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
6
Трува Бони
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Пепе
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Белененсеш
34
Danny
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
6
Афонсо Тайра
ЦФ
3-2-2-3
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
27
Оливейра
28
Кошта
14
Диас
25
Отавио
11
Мартинес
9
Тареми
17
Мариу
3-5
2
Калила
12
Пете
5
27
Акас
9
Кассьерра
31
13
Ситхоле
16
Рибейру
14
Диас
7
Консейсау
7
Консейсау
14
Диас
27
Оливейра
8
Урибе
8
Урибе
27
Оливейра
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
9
Тареми
11
Пепе
11
Пепе
9
Тареми
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Эванилсон
11
Мартинес
31
27
27
31
5
19
19
5
13
Ситхоле
77
Соуза
77
Соуза
13
Ситхоле
Остались в запасе
Порту
Белененсеш
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
34
Danny
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
6
Афонсо Тайра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
34
Danny
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
6
Афонсо Тайра
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Порту - Белененсеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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