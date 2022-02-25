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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Пасуш де Феррейра
Белененсеш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 25 февраля 2022
Белененсеш
25.02.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
45+3'
Денилсон (П)
62'
Э. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Пасуш де Феррейра
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
Я. Ситхоле
88'
88'
Замена
М. Диаби
️️️️
L. Silva
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Камара
77'
Замена
A. Luković
️️️️
А. Соуза
77'
76'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
М. Джалу
70'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
62'
ГОЛ! 0:2!
Э. Феррейра
Пас отдал
М. Джалу
60'
Желтая карточка
Н. Сантуш
57'
Желтая карточка
А. Феррейра
54'
Желтая карточка
Э. Феррейра
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Денилсон
Желтая карточка
Ч. Акас
45'
+1
Желтая карточка
А. Сафира
45'
24'
Желтая карточка
М. Баксиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
27
Чима Акас
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
23
Lucas Silva
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
2-3-1-4
1
Фелипе
23
2
Калила
27
13
Ситхоле
34
77
Соуза
27
Акас
9
Сафира
29
Камара
77
Барай
4-1-1-4
13
Феррейра
2
Фонсека
26
Маракас
5
Антунеш
2
Баксиньо
22
Карлос
10
Сантуш
20
Джалу
7
Феррейра
10
Денилсон
23
77
Соуза
31
31
77
Соуза
13
Ситхоле
19
19
13
Ситхоле
29
Камара
45
Ндур
45
Ндур
29
Камара
23
44
Диаби
44
Диаби
23
20
Джалу
10
Гайтан
10
Гайтан
20
Джалу
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
Остались в запасе
Белененсеш
Пасуш де Феррейра
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Белененсеш - Пасуш де Феррейра
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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Белененсеш
Пасуш де Феррейра
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
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