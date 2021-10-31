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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Санта-Клара
Белененсеш - Санта-Клара: обзор матча 31 октября 2021
Белененсеш
31.10.2021, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 10 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
42'
А. Сафира
90+3'
P. Nuno
90'
Аллано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Санта-Клара
ГОЛ! 2:1!
P. Nuno
Пас отдал
Ч. Акас
90'
+3
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Аллано
83'
Замена
Нене
️️️️
Х. Морита
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Камара
79'
75'
Замена
М. Мохеби
️️️️
П. Санья
Замена
Д. Калила
️️️️
A. Luković
64'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
А. Соуза
64'
60'
Замена
Р. Кошта
️️️️
А. Карвальо
46'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
M. Pereira
46'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
J. Patric
Замена
P. Nuno
️️️️
А. Сафира
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Сафира
Пас отдал
A. Luković
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
34
Danny
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
21
Рикардинью
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
Санта-Клара
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
2-2-5
1
Фелипе
23
12
Пете
27
Карраша
34
27
Акас
16
Рибейру
9
Сафира
29
Камара
77
Соуза
2-2-5
99
5
95
Санья
8
Карвальо
18
Линкольн
26
17
Тассано
70
Мансур
5
Морита
2
Аллано
31
2
Калила
2
Калила
31
9
Сафира
27
27
9
Сафира
29
Камара
45
Ндур
45
Ндур
29
Камара
77
Соуза
13
Ситхоле
13
Ситхоле
77
Соуза
5
Морита
18
Нене
18
Нене
5
Морита
99
1
Фернандеш
1
Фернандеш
99
26
27
Феллипе
27
Феллипе
26
95
Санья
9
Мохеби
9
Мохеби
95
Санья
8
Карвальо
19
Кошта
19
Кошта
8
Карвальо
Остались в запасе
Белененсеш
Санта-Клара
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
4
A. Chindris
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
Остались в запасе
4
A. Chindris
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Белененсеш - Санта-Клара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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