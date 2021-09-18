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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Жил Висенте
Белененсеш - Жил Висенте: обзор матча 18 сентября 2021
Белененсеш
18.09.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 1
Завершен
Жил Висенте
83'
Ж. Фрелих (АГ)
90+2'
Г. Абурджания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Жил Висенте
Замена
P. Nuno
️️️️
А. Сафира
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Абурджания
Пас отдал
Мурило
Желтая карточка
А. Сафира
86'
86'
Замена
Э. Сантана
️️️️
В. Карвальо
86'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
К. Фуджимото
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Фрелих
83'
68'
Замена
Б. Анне
️️️️
Б. Ауашерия
63'
Замена
Мурило
️️️️
С. Лино
Замена
А. Ндур
️️️️
Я. Ситхоле
58'
Замена
Т. Бони
️️️️
Р. Камашу
58'
Замена
Т. Пете
️️️️
Карраша
58'
Замена
А. Камара
️️️️
Ч. Акас
46'
Желтая карточка
Карраша
38'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
35'
25'
Желтая карточка
В. Карвальо
12'
Желтая карточка
Педринью
4'
Желтая карточка
T.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
34
Danny
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
45
Алиуне Ндур
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
29
Абель Камара
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
6
Трува Бони
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
1-3-5
1
Фелипе
23
27
Карраша
64
Камашу
34
9
Сафира
16
Рибейру
27
Акас
19
Соуза
19
3-3-4
23
Фрелих
3
Кунья
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
20
Ауашерия
6
Карвальо
8
Педринью
31
19
Фуджимото
16
Лино
9
Наварро
27
Карраша
12
Пете
12
Пете
27
Карраша
13
Ситхоле
45
Ндур
45
Ндур
13
Ситхоле
9
Сафира
27
27
9
Сафира
27
Акас
29
Камара
29
Камара
27
Акас
64
Камашу
6
Бони
6
Бони
64
Камашу
19
Фуджимото
8
Абурджания
8
Абурджания
19
Фуджимото
16
Лино
77
Мурило
77
Мурило
16
Лино
20
Ауашерия
11
Анне
11
Анне
20
Ауашерия
6
Карвальо
93
Сантана
93
Сантана
6
Карвальо
Остались в запасе
Белененсеш
Жил Висенте
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Белененсеш - Жил Висенте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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