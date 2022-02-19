Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Белененсеш
Жил Висенте - Белененсеш: обзор матча 19 февраля 2022
Жил Висенте
19.02.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
68'
J. Jose Calero
78'
Э. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Белененсеш
85'
Желтая карточка
Карраша
83'
Замена
R. Santos
️️️️
А. Соуза
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
82'
ГОЛ! 2:0!
Э. Сантана
78'
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
77'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
77'
Замена
Э. Сантана
️️️️
J. Jose Calero
77'
ГОЛ! 1:0!
J. Jose Calero
68'
66'
Замена
L.
️️️️
Д. Калила
50'
Желтая карточка
D.
46'
Замена
Й. ван дер Гаг
️️️️
А. Сафира
42'
Желтая карточка
А. Сафира
37'
Желтая карточка
Д. Калила
25'
Замена
D.
️️️️
Т. Пете
Желтая карточка
Л. Кунья
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
42
Эндрю
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
27
Карраша
ПЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
29
Абель Камара
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
22
Rafael Santos
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
45
Braima
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
3-1-3-4
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
16
Лино
8
Педринью
19
Фуджимото
42
Эндрю
14
50
31
3-2-1-4
1
Фелипе
27
Карраша
23
2
Калила
13
Ситхоле
12
Пете
77
Соуза
27
Акас
77
Барай
9
Сафира
29
Камара
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
14
93
Сантана
93
Сантана
14
77
Соуза
22
22
77
Соуза
12
Пете
34
34
12
Пете
9
Сафира
10
ван дер Гаг
10
ван дер Гаг
9
Сафира
2
Калила
7
7
2
Калила
Остались в запасе
Жил Висенте
Белененсеш
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
99
Álvaro Ramalho
ВР
27
Pedro Nuno
ЦП
45
Braima
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
27
Pedro Nuno
ЦП
45
Braima
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Жил Висенте - Белененсеш
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Белененсеш
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+