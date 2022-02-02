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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Спортинг
Белененсеш - Спортинг: обзор матча 02 февраля 2022
Белененсеш
02.02.2022, среда, 23:45
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 4
Завершен
Спортинг
21'
А. Камара
11'
Паулинью
17'
П. Порро
45+2'
П. Сарабия
47'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Спортинг
Желтая карточка
Карраша
90'
79'
Желтая карточка
Л. Нету
Замена
А. Ндур
️️️️
А. Сафира
77'
Замена
L. Mota
️️️️
А. Камара
77'
Желтая карточка
Y. Tavares
72'
71'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
П. Сарабия
Желтая карточка
А. Соуза
67'
58'
Замена
Табата
️️️️
Н. Сантуш
58'
Замена
Р. Винагре
️️️️
П. Гонсалвеш
52'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
52'
Замена
Г. Эстевеш
️️️️
П. Порро
47'
ГОЛ! 1:4!
Паулинью
Пас отдал
П. Порро
45'
+2
ГОЛ! 1:3!
П. Сарабия
Пас отдал
Н. Сантуш
Желтая карточка
A. Luković
41'
Желтая карточка
А. Сафира
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Камара
21'
17'
ГОЛ! 0:2!
П. Порро
Пас отдал
М. Угарте
11'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Пас отдал
П. Сарабия
Замена
A. Luković
️️️️
N. Varela
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
34
Danny
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Табата
ПВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
4-3-1-2
99
27
Карраша
23
5
2
Калила
12
Пете
34
13
Ситхоле
77
Соуза
29
Камара
9
Сафира
4-1-2-1-2
1
Адан
23
Порро
25
Инасиу
13
Нету
3
Феддаль
5
Угарте
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
7
Сарабия
11
Сантуш
26
Паулинью
29
Камара
15
15
29
Камара
9
Сафира
45
Ндур
45
Ндур
9
Сафира
5
31
31
5
11
Сантуш
10
Табата
10
Табата
11
Сантуш
7
Сарабия
10
Эдвардс
10
Эдвардс
7
Сарабия
28
Гонсалвеш
19
Винагре
19
Винагре
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
23
Порро
20
Эстевеш
20
Эстевеш
23
Порро
Остались в запасе
Белененсеш
Спортинг
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Белененсеш - Спортинг
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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