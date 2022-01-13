Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Белененсеш
Фамаликан - Белененсеш: обзор матча 13 января 2022
Фамаликан
13.01.2022, четверг, 21:00
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 0
Завершен
Белененсеш
62'
Риччели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Белененсеш
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
И. Родригес
90'
+1
90'
Замена
T. Castro
️️️️
Карраша
79'
Замена
Й. ван дер Гаг
️️️️
А. Сафира
77'
Желтая карточка
Карраша
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Лима
73'
72'
Замена
А. Ндур
️️️️
A. Luković
Замена
М. Пауло
️️️️
И. Хайме
63'
ГОЛ! 1:0!
Риччели
Пас отдал
Пепе
62'
Желтая карточка
Риччели
48'
21'
Желтая карточка
P. Nuno
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
88
Пепе
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
4-1-1-5
21
Батубинсика
5
Риччели
28
Лима
5
Пенетра
88
Пепе
24
Хайме
1
Жуниор
24
Банза
9
Родригес
18
Пикель
7
Родригес
4-1-5
1
Фелипе
27
Карраша
2
Калила
5
23
27
9
Сафира
16
Рибейру
31
13
Ситхоле
29
Камара
28
Лима
3
Марин
3
Марин
28
Лима
7
Родригес
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
7
Родригес
24
Хайме
32
Пауло
32
Пауло
24
Хайме
27
Карраша
49
49
27
Карраша
9
Сафира
10
ван дер Гаг
10
ван дер Гаг
9
Сафира
31
45
Ндур
45
Ндур
31
Остались в запасе
Фамаликан
Белененсеш
1
Иван Злобин
ВР
80
Лоуренс Офори
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
80
Лоуренс Офори
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Фамаликан - Белененсеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Фамаликан
Белененсеш
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+