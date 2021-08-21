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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Белененсеш
Спортинг - Белененсеш: обзор матча 21 августа 2021
Спортинг
21.08.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
7'
Г. Инасиу
48'
Ж. Палинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Белененсеш
Желтая карточка
Д. Браганца
90'
+1
89'
Красная карточка
А. Тайра
Желтая карточка
П. Порро
87'
84'
Желтая карточка
N. Varela
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
83'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
83'
79'
Замена
С. Соуза
️️️️
А. Соуза
79'
Замена
N. Varela
️️️️
Ч. Акас
73'
Замена
А. Тайра
️️️️
Т. Бони
Замена
П. Порро
️️️️
Р. Эшгайю
66'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Р. Винагре
66'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Н. Сантуш
66'
62'
Замена
A. Luković
️️️️
F. Jose Coelho Teixeira
62'
Замена
L. Mota
️️️️
P. Nuno
ГОЛ! 2:0!
Ж. Палинья
48'
46'
Желтая карточка
Т. Пете
ГОЛ! 1:0!
Г. Инасиу
Пас отдал
Р. Винагре
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
34
Danny
ЦП
6
Трува Бони
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Спортинг
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
23
Андре Паулу
ЦФ
5
Мануэль Угарте
ЦФ
Белененсеш
13
Jójó
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
6
Афонсо Тайра
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
25
Инасиу
19
Винагре
6
Палинья
47
Эшгайю
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
11
Сантуш
2-3-5
1
Фелипе
12
Пете
2
Калила
27
45
Ндур
34
6
Бони
27
Акас
16
Рибейру
77
Соуза
19
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
19
Винагре
77
Кабрал
77
Кабрал
19
Винагре
47
Эшгайю
23
Порро
23
Порро
47
Эшгайю
11
Сантуш
25
Мендеш
25
Мендеш
11
Сантуш
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
27
Акас
5
5
27
Акас
19
31
31
19
6
Бони
6
Тайра
6
Тайра
6
Бони
77
Соуза
19
Соуза
19
Соуза
77
Соуза
27
15
15
27
Остались в запасе
Спортинг
Белененсеш
10
Табата
ПВ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Андре Паулу
ЦФ
5
Мануэль Угарте
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Jójó
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Андре Паулу
ЦФ
5
Мануэль Угарте
ЦФ
Остались в запасе
13
Jójó
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Спортинг - Белененсеш
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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2021.11.28 13:29
7
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10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
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