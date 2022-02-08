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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Белененсеш
Морейренcе - Белененсеш: обзор матча 08 февраля 2022
Морейренcе
08.02.2022, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 21 тур
4 : 1
Завершен
Белененсеш
18'
Ян
43'
П. Сантос
68'
А. Луис
88'
Д. Ласерда
25'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Белененсеш
Желтая карточка
Д. Ласерда
89'
ГОЛ! 4:1!
Д. Ласерда
88'
87'
Замена
L. Mota
️️️️
Й. ван дер Гаг
Замена
J.
️️️️
М. Пасинато
82'
Замена
J.
️️️️
А. Луис
82'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ибрахима
82'
75'
Замена
A. Luković
️️️️
А. Соуза
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Ф. Пачеко
74'
Замена
K. Mirallas
️️️️
Р. Мартинс
74'
69'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
Карраша
ГОЛ! 3:1!
А. Луис
Пас отдал
Ян
68'
ГОЛ! 2:1!
П. Сантос
Пас отдал
П. Амадор
43'
40'
Красная карточка
А. Ндур
39'
Желтая карточка
А. Ндур
Желтая карточка
Р. Мартинс
32'
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
Д. Калила
ГОЛ! 1:0!
Ян
Пас отдал
П. Амадор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
34
Danny
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Морейренcе
19
Стивен Витория
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
6
Jefferson
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
87
Kevin Mirallas
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Braima
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
15
Luís Mota
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
3-3-1-1-2
14
Пасинато
28
Сантос
27
Паулиньо
5
Амадор
4
Жорже
8
Ибрахима
33
6
Пачеко
18
Ян
9
Луис
9
Мартинс
3-2-1-4
1
Фелипе
2
Калила
23
27
Карраша
34
12
Пете
77
Соуза
29
Камара
27
Акас
10
ван дер Гаг
45
Ндур
6
Пачеко
16
Рамуш
16
Рамуш
6
Пачеко
9
Луис
6
6
9
Луис
8
Ибрахима
97
Ласерда
97
Ласерда
8
Ибрахима
14
Пасинато
11
11
14
Пасинато
9
Мартинс
87
87
9
Мартинс
27
Карраша
13
Ситхоле
13
Ситхоле
27
Карраша
10
ван дер Гаг
15
15
10
ван дер Гаг
77
Соуза
31
31
77
Соуза
Остались в запасе
Морейренcе
Белененсеш
19
Стивен Витория
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
19
Стивен Витория
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
45
Braima
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Морейренcе - Белененсеш
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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