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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Белененсеш
Портимоненси - Белененсеш: обзор матча 06 ноября 2021
Портимоненси
06.11.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
10'
Ш. Накадзима
83'
П. Са
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Белененсеш
90'
+3
Желтая карточка
С. Соуза
Замена
Ф. Релваш
️️️️
И. Ангуло
89'
87'
Замена
А. Ндур
️️️️
D.
ГОЛ! 2:0!
П. Са
Пас отдал
И. Ангуло
83'
79'
Желтая карточка
Т. Пете
Желтая карточка
Самуэл
78'
74'
Замена
L. Mota
️️️️
A. Luković
74'
Замена
С. Соуза
️️️️
Карраша
Желтая карточка
А. Боа Морте
73'
Замена
F.
️️️️
В. Апонца
73'
64'
Замена
Д. Калила
️️️️
А. Соуза
64'
Замена
N. Varela
️️️️
Ч. Акас
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
63'
Желтая карточка
Педрао
54'
Замена
А. Боа Морте
️️️️
Ж. Имбула
46'
Желтая карточка
Ж. Имбула
25'
12'
Желтая карточка
Ч. Акас
ГОЛ! 1:0!
Ш. Накадзима
Пас отдал
Ф. Канде
10'
2'
Желтая карточка
А. Соуза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
34
Danny
ЦП
27
Карраша
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
29
Абель Камара
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
45
Алиуне Ндур
ЦП
15
Luís Mota
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
2-2-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
5
Канде
21
Са
16
Имбула
44
Педрао
77
Ангуло
10
Накадзима
99
18
Муфи
2-3-5
1
Фелипе
23
12
Пете
34
27
Карраша
27
29
Камара
27
Акас
77
Соуза
31
16
Рибейру
77
Ангуло
44
Релваш
44
Релваш
77
Ангуло
16
Имбула
10
Боа Морте
10
Боа Морте
16
Имбула
29
Апонца
9
9
29
Апонца
77
Соуза
2
Калила
2
Калила
77
Соуза
27
Акас
5
5
27
Акас
34
45
Ндур
45
Ндур
34
31
15
15
31
27
Карраша
19
Соуза
19
Соуза
27
Карраша
Остались в запасе
Портимоненси
Белененсеш
1
Паям Ниазманд
ВР
33
Лукас Фернандес
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
33
Лукас Фернандес
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Портимоненси - Белененсеш
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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