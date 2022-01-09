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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Арука
Белененсеш - Арука: обзор матча 09 января 2022
Белененсеш
09.01.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 1
Завершен
Арука
73'
N. Varela
90+3'
А. Камара
37'
О. Даббаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Арука
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
90'
+3
88'
Замена
Пите
️️️️
Л. Силва
Желтая карточка
Y. Tavares
86'
Замена
А. Ндур
️️️️
Я. Ситхоле
81'
Замена
D.
️️️️
А. Сафира
81'
81'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Куарежма
80'
Замена
А. Сантос
️️️️
Арсениу
76'
Вторая желтая
О. Даббаг
ГОЛ! 1:1!
N. Varela
73'
Желтая карточка
А. Сафира
70'
Желтая карточка
P. Nuno
65'
59'
Желтая карточка
О. Даббаг
Желтая карточка
Д. Калила
57'
Замена
N. Varela
️️️️
Ч. Акас
57'
Желтая карточка
А. Соуза
53'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
45'
+2
43'
Желтая карточка
Арсениу
Замена
P. Nuno
️️️️
A. Luković
38'
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Даббаг
Пас отдал
Ж. Бассо
25'
Замена
О. Даббаг
️️️️
П. Морейра
Вторая желтая
Т. Пете
18'
Желтая карточка
Т. Пете
11'
6'
Красная карточка
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
31
Andrija Luković
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
Арука
3
Bruno Prado
ЦЗ
20
Пите
ЛП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
2-1-1-5
1
Фелипе
23
2
Калила
12
Пете
77
Соуза
27
Акас
16
Рибейру
29
Камара
9
Сафира
13
Ситхоле
3-4-1-2
1
Брага
13
Бассо
72
6
Куарежма
21
Силва
30
Букия
8
Куасси
20
Педру Морейра
8
Арсениу
23
17
Силва
27
Акас
5
5
27
Акас
9
Сафира
34
34
9
Сафира
31
27
27
31
13
Ситхоле
45
Ндур
45
Ндур
13
Ситхоле
21
Силва
20
Пите
20
Пите
21
Силва
6
Куарежма
28
Эшгайю
28
Эшгайю
6
Куарежма
20
Педру Морейра
98
Даббаг
98
Даббаг
20
Педру Морейра
8
Арсениу
19
Сантос
19
Сантос
8
Арсениу
Остались в запасе
Белененсеш
Арука
31
João Monteiro
ВР
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
3
Bruno Prado
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
45
Braima
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
Остались в запасе
3
Bruno Prado
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Белененсеш - Арука
7
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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