Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Морейренcе
Белененсеш - Морейренcе: обзор матча 27 августа 2021
Белененсеш
27.08.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Морейренcе
29'
Ч. Акас
86'
А. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Морейренcе
90'
+5
Желтая карточка
L. Rosic
Желтая карточка
Т. Пете
90'
+5
Замена
Д. Калила
️️️️
А. Ндур
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Луис
82'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
A. Luković
79'
78'
Желтая карточка
Ибрахима
Желтая карточка
Л. Фелипе
78'
Замена
С. Соуза
️️️️
F. Jose Coelho Teixeira
70'
Замена
A. Luković
️️️️
А. Соуза
70'
68'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Соареш
Красная карточка
Т. Бони
67'
61'
Замена
Г. Франку
️️️️
С. Витория
61'
Замена
А. Луис
️️️️
Ф. Пачеко
Желтая карточка
А. Соуза
56'
53'
Желтая карточка
Ян
45'
+2
Желтая карточка
С. Витория
Замена
Р. Камашу
️️️️
P. Nuno
44'
Желтая карточка
Т. Рибейру
38'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акас
Пас отдал
Карраша
29'
21'
Пенальти не реализован!
С. Витория
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
34
Danny
ЦП
27
Карраша
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
6
Трува Бони
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
18
Ян
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
15
Luís Mota
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Морейренcе
16
Сори Мане
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
1-4-5
1
Фелипе
12
Пете
34
45
Ндур
27
27
Карраша
77
Соуза
16
Рибейру
6
Бони
19
27
Акас
3-2-2-1-2
14
Пасинато
33
19
Витория
27
Паулиньо
4
Жорже
5
Конте
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
9
Мартинс
18
Ян
45
Ндур
2
Калила
2
Калила
45
Ндур
27
64
Камашу
64
Камашу
27
19
19
Соуза
19
Соуза
19
77
Соуза
31
31
77
Соуза
22
Соареш
8
Ибрахима
8
Ибрахима
22
Соареш
19
Витория
17
Франку
17
Франку
19
Витория
27
Паулиньо
97
Ласерда
97
Ласерда
27
Паулиньо
6
Пачеко
9
Луис
9
Луис
6
Пачеко
Остались в запасе
Белененсеш
Морейренcе
31
João Monteiro
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
15
Luís Mota
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
16
Сори Мане
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
15
Luís Mota
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
ЦФ
Остались в запасе
16
Сори Мане
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Белененсеш - Морейренcе
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Белененсеш
Морейренcе
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+