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Массимо Маккароне
Статистика
Массимо Маккароне - статистика
Завершил карьеру
6 сентября 1979 (47)
#7 | Нападающий
180 см | 76 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
28
5
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2 : 1
28.05.2017
Эмполи
1' - 58'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0 : 1
21.05.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
3 : 2
14.05.2017
Эмполи
61' - 90'
85'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
3 : 1
07.05.2017
Болонья
75' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 3
30.04.2017
Сассуоло
64' - 90'
81'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
23.04.2017
Эмполи
53' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 2
15.04.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 0
01.04.2017
Эмполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2 : 3
19.03.2017
Наполи
67' - 90'
82'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4 : 0
12.03.2017
Эмполи
1' - 53'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 2
05.03.2017
Дженоа
1' - 66'
63'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2 : 0
25.02.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 2
18.02.2017
Лацио
1' - 72'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 0
12.02.2017
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1 : 1
05.02.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4 : 1
29.01.2017
Эмполи
59' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 0
22.01.2017
Удинезе
1' - 78'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 0
15.01.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
76' - 90'
78'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2 : 1
20.12.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 0
17.12.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
11.12.2016
Эмполи
1' - 56'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 0
04.12.2016
Эмполи
1' - 56'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 4
26.11.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 4
20.11.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
1' - 67'
12, 44'
23'
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
0 : 0
30.10.2016
Рома
68' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
26.10.2016
Эмполи
67' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
0 : 0
23.10.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2016
Эмполи
68' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0 : 3
02.10.2016
Ювентус
1' - 60'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
25.09.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 2
21.09.2016
Интер
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
18.09.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2 : 1
12.09.2016
Кротоне
1' - 61'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
21.08.2016
Сампдория
1' - 84'
84'
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