Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ли Каттермол - статистика

Завершил карьеру
21 марта 1988 (38)
#6 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
34
1
5
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сандерленд
1 : 2
21.04.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
2 : 2
14.04.2018
Сандерленд
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сандерленд
1 : 1
10.04.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лидс
1 : 1
07.04.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сандерленд
1 : 3
02.04.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
1 : 4
30.03.2018
Сандерленд
1' - 90'
10'
67'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сандерленд
0 : 2
17.03.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
10.03.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Сандерленд
0 : 3
06.03.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Миллуолл
1 : 1
03.03.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сандерленд
3 : 3
24.02.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Болтон
1 : 0
20.02.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сандерленд
0 : 2
17.02.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
3 : 3
10.02.2018
Сандерленд
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сандерленд
0 : 2
03.02.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
30.01.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
1 : 0
20.01.2018
Халл Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
4 : 0
13.01.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.12.2017
Сандерленд
1' - 62'
61'
62'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сандерленд
1 : 3
02.12.2017
Рединг
1' - 90'
35'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
0 : 2
25.11.2017
Сандерленд
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сандерленд
2 : 2
18.11.2017
Миллуолл
1' - 90'
46'
65'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
05.11.2017
Сандерленд
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Сандерленд
3 : 3
31.10.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Сандерленд
1 : 2
28.10.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брентфорд
3 : 3
21.10.2017
Сандерленд
1' - 90'
52'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сандерленд
1 : 1
14.10.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
2 : 2
30.09.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
5 : 2
26.09.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сандерленд
1 : 2
23.09.2017
Кардифф
1' - 90'
11'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
16.09.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сандерленд
0 : 1
12.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Барнсли
3 : 0
26.08.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
19.08.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
16.08.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
1 : 3
13.08.2017
Сандерленд
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сандерленд
1 : 1
04.08.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+