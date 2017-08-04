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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Дерби Каунти
Сандерленд - Дерби Каунти: обзор матча 04 августа 2017
Сандерленд
04.08.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
42'
Л. Граббан (П)
11'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Дерби Каунти
90'
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Расселл
Желтая карточка
Д. Воган
89'
78'
Замена
Д. Наджент
️️️️
К. Мартин
66'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Вайманн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Граббан
42'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ПП
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
18
Андреас Вайманн
ЛФ
18
Крис Мартин
ЦФ
77
Джонни Расселл
РФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
22
Гэллоуэй
3
Браунинг
2
Джонс
5
Коне
6
Каттермол
22
Ндонг
10
Хонимэн
46
МакГиди
11
Граббан
9
Воган
4-3-3
33
Карсон
3
Форсит
36
Кио
14
Уисдом
33
Дэйвис
19
Баттерфилд
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
77
Расселл
18
Мартин
18
Вайманн
77
Расселл
7
Брайсон
7
Брайсон
77
Расселл
18
Вайманн
11
Выдра
11
Выдра
18
Вайманн
18
Мартин
35
Наджент
35
Наджент
18
Мартин
Остались в запасе
Сандерленд
Дерби Каунти
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Сандерленд - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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