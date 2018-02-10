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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сандерленд
Бристоль Сити - Сандерленд: обзор матча 10 февраля 2018
Бристоль Сити
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 3
Завершен
Сандерленд
5'
Э. Флинт
31'
Ф. Дьедиу
37'
Ф. Дьедиу
70'
Д. Браунхилл (АГ)
81'
Э. МакГиди
90+1'
М. Пак (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Сандерленд
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
М. Пак
Желтая карточка
Д. Брайан
81'
81'
ГОЛ! 3:2!
Э. МакГиди
Пас отдал
Л. Каттермол
72'
Желтая карточка
Б. Джонс
70'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Браунхилл
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
57'
Желтая карточка
К. Смит
45'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Р. Кент
37'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Б. Рид
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Флинт
Пас отдал
М. Пак
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
99
Луи Диони
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
3-3-2-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
3
Райт
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
77
Кент
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
4-5-1
1
Камп
2
Джонс
16
О'Ши
3
Браунинг
16
Овьедо
14
Эджария
6
Каттермол
10
Хонимэн
29
Асоро
6
Кларк-Салтер
11
Флетчер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сандерленд
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
99
Луи Диони
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
99
Луи Диони
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Бристоль Сити - Сандерленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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