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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Сандерленд
Халл Сити - Сандерленд: обзор матча 16 сентября 2017
Халл Сити
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
82'
Д. Мейлер
17'
Д. Воган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сандерленд
90'
Желтая карточка
Л. Гуч
Желтая карточка
Ф. Томори
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мейлер
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
82'
77'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
75'
Желтая карточка
Б. Овьедо
74'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Желтая карточка
К. Гросицки
43'
18'
Желтая карточка
Д. Воган
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Воган
Пас отдал
К. МакМанаман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
23
Томори
20
Доусон
6
Гектор
3
Кингсли
34
Эйна
11
Гросицки
7
Хенриксен
7
Ларссон
20
Боуэн
12
Дико
4-4-1-1
87
Рюйтер
36
Уилсон
5
Коне
2
Мэтьюз
16
Овьедо
6
Каттермол
22
Ндонг
10
Хонимэн
10
Уильямс
20
МакМанаман
9
Воган
Остались в запасе
Халл Сити
Сандерленд
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
23
Джейсон Стил
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Халл Сити - Сандерленд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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