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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Астон Вилла
Сандерленд - Астон Вилла: обзор матча 06 марта 2018
Сандерленд
06.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
34'
Л. Граббан
45+2'
Д. Честер
66'
Б. Овьедо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Астон Вилла
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Б. Овьедо
Желтая карточка
Б. Овьедо
55'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Честер
Пас отдал
Р. Снодграсс
35'
Желтая карточка
Д. Честер
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Пас отдал
А. Адома
Желтая карточка
Д. Лав
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Стил
16
О'Ши
3
Браунинг
22
Лав
16
Овьедо
5
Коне
6
Каттермол
14
Эджария
46
МакГиди
20
МакМанаман
11
Флетчер
4-4-2
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
26
Терри
17
Честер
3
Тэйлор
23
Снодграсс
12
Уилэн
14
Хурихейн
37
Адома
25
Хоган
11
Граббан
Остались в запасе
Сандерленд
Астон Вилла
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сандерленд - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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