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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Бристоль Сити
Сандерленд - Бристоль Сити: обзор матча 28 октября 2017
Сандерленд
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
45+2'
Л. Граббан
28'
Б. Рид
73'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Бристоль Сити
86'
Желтая карточка
М. Пак
83'
Желтая карточка
Б. Рид
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Джурич
Желтая карточка
Б. Джонс
64'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Уотмор
45'
+2
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рид
Желтая карточка
Д. Ндонг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
16
Овьедо
5
Коне
16
О'Ши
2
Джонс
24
Гибсон
22
Ндонг
10
Уильямс
46
МакГиди
11
Граббан
20
Уотмор
4-3-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
44
Флинт
3
Райт
23
Брайан
7
Пак
8
Браунхилл
47
О'Доуда
14
Рид
35
Патерсон
9
Тейлор
Остались в запасе
Сандерленд
Бристоль Сити
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сандерленд - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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