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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд
Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд: обзор матча 16 августа 2017
Шеффилд Уэнсдэй
16.08.2017, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
70'
Д. Джонс
4'
Д. Хонимэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд
77'
Желтая карточка
Б. Гэллоуэй
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонс
70'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хонимэн
Пас отдал
Э. МакГиди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
4-3-3
27
Вествуд
3
Рич
12
Лис
36
Пудил
32
Хант
23
Уоллес
10
Беннэн
3
Джонс
11
Уиннелл
26
Флетчер
88
Хупер
4-3-1-2
23
Стил
5
Коне
3
Браунинг
2
Джонс
22
Гэллоуэй
6
Каттермол
22
Ндонг
10
Хонимэн
46
МакГиди
9
Воган
11
Граббан
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Сандерленд
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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