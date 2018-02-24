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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Мидлсбро
Сандерленд - Мидлсбро: обзор матча 24 февраля 2018
Сандерленд
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 3
Завершен
Мидлсбро
11'
Й. Асоро
58'
Д. Уильямс
90+5'
К. МакМанаман
50'
П. Бэмфорд
53'
Г. Лидбиттер (П)
68'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Мидлсбро
Желтая карточка
К. МакМанаман
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
К. МакМанаман
Пас отдал
Б. Овьедо
90'
+5
Желтая карточка
Б. Овьедо
90'
+1
Желтая карточка
Э. МакГиди
84'
68'
ГОЛ! 2:3!
П. Бэмфорд
Пас отдал
М. Бешич
Желтая карточка
Д. Хонимэн
65'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уильямс
Пас отдал
Б. Овьедо
58'
55'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Лидбиттер
50'
ГОЛ! 1:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Д. Фрэнд
Желтая карточка
Д. Майя
45'
+5
37'
Красная карточка
А. Траоре
Красная карточка
Д. Кларк-Салтер
24'
ГОЛ! 1:0!
Й. Асоро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
3-2-4-1
1
Камп
2
Мэтьюз
5
Коне
16
О'Ши
16
Овьедо
17
МакНэйр
29
Асоро
6
Каттермол
6
Кларк-Салтер
10
Хонимэн
9
Майя
4-1-2-1-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
17
Бешич
7
Лидбиттер
19
Даунинг
24
Траоре
27
Ассомбалонга
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Сандерленд
Мидлсбро
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Сандерленд - Мидлсбро
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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