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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Сандерленд
Болтон - Сандерленд: обзор матча 20 февраля 2018
Болтон
20.02.2018, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
17'
З. Клоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Сандерленд
Желтая карточка
С. Амеоби
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Мораиш
90'
+1
Желтая карточка
К. Хенри
67'
Желтая карточка
Д. Уитер
65'
ГОЛ! 1:0!
З. Клоу
Пас отдал
Ф. Мораиш
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
4-3-3
13
Олнвик
31
Уитер
25
Дерви
3
Тэйлор
5
Биверс
68
Карачан
22
Мораиш
20
Хенри
10
Амеоби
18
Уилбрахам
20
Клоу
3-2-4-1
1
Камп
16
О'Ши
5
Коне
17
МакНэйр
2
Джонс
16
Овьедо
10
Хонимэн
6
Каттермол
6
Кларк-Салтер
29
Асоро
11
Флетчер
Остались в запасе
Болтон
Сандерленд
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Болтон - Сандерленд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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