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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Сандерленд
Рединг - Сандерленд: обзор матча 14 апреля 2018
Рединг
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
20'
Л. Келли (П)
79'
Я. Керморган
47'
П. МакНэйр
66'
Л. Каттермол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Сандерленд
90'
+3
Желтая карточка
Д. Лав
Желтая карточка
Д. Свифт
85'
ГОЛ! 2:2!
Я. Керморган
Пас отдал
К. Гантер
79'
66'
ГОЛ! 1:2!
Л. Каттермол
Пас отдал
Э. МакГиди
47'
ГОЛ! 1:1!
П. МакНэйр
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Келли
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Сандерленд
1
Макс Стриек
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
3-5-1
1
Манноне
26
Мур
4
Илори
2
Гантер
16
Эдвардс
4
Келли
77
Барроу
14
Алуко
8
Свифт
10
Бедварссон
3-2-2-2-1
1
Камп
22
Лав
5
Коне
36
Уилсон
17
МакНэйр
16
Овьедо
10
Хонимэн
6
Каттермол
20
МакМанаман
46
МакГиди
11
Флетчер
Остались в запасе
Рединг
Сандерленд
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Макс Стриек
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Макс Стриек
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Рединг - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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