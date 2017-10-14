Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 октября 2017
Сандерленд
14.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
61'
Э. МакГиди
37'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 1:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
Д. Ндонг
61'
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
Пас отдал
Л. Фримен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
16
Овьедо
2
Джонс
16
О'Ши
2
Мэтьюз
6
Каттермол
22
Ндонг
10
Хонимэн
46
МакГиди
9
Воган
20
Уотмор
4-3-2-1
12
Смитис
18
Мэннинг
6
Линч
15
Баптисте
21
Бидуэлл
21
Луонго
12
Макки
4
Сковен
22
Вшолек
15
Фримен
26
Силла
Остались в запасе
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+